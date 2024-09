Tchad : le CENALPAC échange avec les autorités administratives et les organisations sociales

Le Centre National de Lecture Publique et d’Animation Culturelle (CENALPAC) a organisé le 17 septembre 2024 au Centre de Lecture et d'Animation Culturelle (CLAC) de Mao, un atelier d’échanges et de plaidoyer avec les autorités administratives, les organisations de jeunes et de femmes, ainsi que les chefs de services techniques de l'État.



C'est une mission du ministère du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, conduite par le directeur du CENALPAC, Dadje Ngonlao Moïse. L'objectif est de faire le bilan des quatre années de réalisations du Projet.



Cet atelier consiste également à plaider auprès des autorités locales, notamment les responsables communaux, les chefs de services déconcentrés de l’Etat et les organisations de la société civile, en vue d’apporter leurs contributions, pour accompagner les jeunes dans la deuxième phase de pérennisation des actions du Projet.



Selon le chef de mission, Dadje Ngonlao Moïse, directeur du Centre National de Lecture Publique et d’Animation Culturelle (CENALPAC), cette initiative permettra également de mieux répondre aux besoins spécifiques de différentes couches sociales du Kanem.