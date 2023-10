Tchad : le CEREAD honore 21 lauréats du projet de Bilinguisme, Leadership et Citoyenneté

Ce projet est né d'une constatation : le Tchad est un pays bilingue, mais le bilinguisme tel qu'il est pratiqué sur le terrain se traduit souvent par une juxtaposition de deux langues, ce qui peut entraver la cohésion sociale entre les francophones et les arabophones du pays. Cette situation se manifeste dans le monde professionnel et lors de nombreuses rencontres publiques réunissant ces deux groupes.



Non seulement cela entraîne une perte de temps due à la nécessité de traduction, mais cela engendre aussi des tensions qui nuisent à la concentration sur le contenu des rencontres. Dans les pays véritablement bilingues, les citoyens s'expriment couramment dans l'une des langues officielles, sans nécessité de traduction. C'est ce modèle de Tchad bilingue voire trilingue, caractérisé par l'unité, la justice et la cohésion sociale, auquel nous aspirons.



Le CEREAD, en tant qu'organisation à but non lucratif œuvrant pour le développement durable et inclusif du Tchad, a pris l'initiative de mettre en œuvre ce projet pilote avec ses propres ressources pour contribuer à la mise en place du bilinguisme au Tchad.



L'objectif du CEREAD à travers ce projet est de former, dans une première phase, 24 personnes bilingues, dont 12 francophones et 12 arabophones. La fondatrice du centre de recherche et d'action pour le développement, Ramatou Mahamat Houtouin, a exprimé son engagement envers cette initiative.



La secrétaire générale adjointe du gouvernement, Madame Fatime Aldjineh Garfa, représentant le ministre secrétaire général du gouvernement, a souligné l'importance de cette initiative noble dans le processus de promotion du bilinguisme au Tchad. Elle a encouragé les lauréats en soulignant qu'ils sont le fruit des efforts de centres comme le CEREAD, qui inspirent le gouvernement à plaider auprès de ses partenaires.