Tchad : le CERGIED réfléchit aux enjeux et défis de la coopération sino-tchadienne

Le Centre d'études et de recherche sur la gouvernance, les industries extractives et le développement durable (CERGIED), en collaboration avec l'ambassade de la République populaire de Chine au Tchad, a organisé le 6 décembre 2022, un séminaire sur la coopération sino-tchadienne, à la lumière du 20ème congrès national du parti communiste chinois.



Plusieurs acteurs sino-tchadiens prennent part à cet atelier. Ce séminaire consiste à créer un cadre qui permet aux chercheurs nationaux, des universités et instituts de recherche, et hommes des médias afin de discuter sur la question du 20ème congrès national du parti communiste chinois ; mais également, échanger autour de la coopération sino-tchadienne pour pouvoir relever les enjeux et les défis.



« Le CERGIED est une institution non gouvernementale qui œuvre dans l’environnement national. Il a travaillé pendant plus de 15 années sur les questions pétrolières », explique Dr Maoundonodji Gilbert, directeur général du centre. « Entamant la question de la gouvernance dans son ensemble, le CERGIED a considéré que la Chine, comme les autres acteurs internationaux, est devenue un partenaire privilégié.



Ainsi donc, il fallait réfléchir au rôle et à la contribution de la Chine dans le développement de l’Afrique, mais aussi au niveau du Tchad », relève le directeur général du CERGIED. Le CERGIED entend saisir l’opportunité du 20ème congrès du parti communiste qui est l’instance de toutes les décisions en matière de coopération internationale. Il s'agit également de chercher à comprendre les nouvelles orientations de la coopération sino-tchadienne.



En ce sens, Wang Xining, ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, a partagé quelques points du 20ème congrès national du PCC, notamment en matière des réalisations politiques, économiques et de développement à la chinoise. Isabelle Housna Kassiré, secrétaire d’État aux Affaires étrangères, aux Tchadiens de l’étranger et à la Coopération internationale, a salué la détermination et l’engagement de la Chine pour sa présence aux côtés du Tchad.



Au cours des échanges, les participants découvriront davantage le parti communiste chinois, les priorités de la politique étrangère de la Chine pour le continent africain, le modèle de gouvernance et les diagnostics des investissements chinois au Tchad, notamment dans le domaine de la santé, de l’agriculture, des infrastructures, des TIC et aides humanitaires en catastrophe naturelle.