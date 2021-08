Tchad : le CESCE clôture sa deuxième session ordinaire 2021

Le Conseil Économique, Social, Culturel et Environnement (CESCE), organise une session ordinaire sous le thème la transition actuelle au Tchad, ce 19 août. La présente cérémonie met un terme à la deuxième session ordinaire 2021, comme organe consultatif des pouvoirs exécutif et législatif ouverte le 05 août dernier.



Cette session ordinaire du CESCE est une opportunité dans une réelle réconciliation et une paix durable, ce jeudi 19 août 2021 à Ndjamena. Le président CESCE, Abdelkerim Ahmadaye Bakhit dans son mot de clôture, affirme que la conclusion de ces travaux est à la hauteur des attentes des avis et rapports issus de ses assises. Les conclusions de ces travaux sont attendus pour une réelle réconciliation des Tchadiens et une paix durable.



Par la suite, le président du CESCE déclare que la transition doit déterminer les principales orientations qui doivent être suivies pour le devenir du Tchad. Il rajoute que pour réussir son émergence économique, et bâtir une société prospère où règne la concorde nationale, le Tchad doit œuvrer à asseoir une véritable paix sociale durable.