Tchad : le CESCE se penche sur des solutions face aux conflits ruraux

Le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental (CESCE), Abdelkerim Ahmadaye Bakhit, a ouvert vendredi au ministère des Affaires étrangères, la première session ordinaire 2021 du Conseil sur le thème : "conflits ruraux au Tchad, diagnostic et pistes de solution".



L'évènement a eu lieu en présence de la ministre secrétaire générale du gouvernement et du 6ème vice-président de l'Assemblée nationale.



D'après le président du CESE, face à la recrudescence des conflits ruraux de tout genre, se pose la question suivante : "quels sont les facteurs qui poussent les conflits en milieu rural, naguère résolus pacifiquement?"