Tchad : le CICR échange avec les organismes à Sarh

Une mission du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) en partenariat avec le Comité du Tchad a organisé une séance d’échange, de communication et de présentation sur le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croix-Rouge ainsi que leurs activités humanitaires le 9 décembre 2021 à Sarh, chef lieu de la province du Moyen-Chari. Cette séance de travail est organisée à l’intention, des leaders d’opinions, des chefs d’arrondissements et des chefs de quartiers de la ville de Sarh ainsi que quelques membres de la société civile.





Le représentant du Comité International de la Croix-Rouge (CICR), Dirié Abdi Mohamed, a souligné qu’ils interviennent au Tchad depuis 1977 et fournissent protection et assistance aux victimes des conflits armés et d’autres situations de violence. Le CICR apporte une aide humanitaire dans des situations d’urgence qui impactent la vie des populations civiles. Dirié Abdi Mohamed a ajouté que les participants choisis pour cette séance d’échange, de communication n’est pas un hasard. Car ils pourront relayer des informations exactes à la population.