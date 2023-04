Tchad : le CNCP appelé à relever un défi de taille

Le président a insisté sur le fait que la mission du Cadre de concertation est un travail collectif qui doit se faire dans la cohésion, la complémentarité et la complicité utile. Les membres du bureau doivent se sentir investis d'une mission hautement nationale, imprimer les meilleures marques au Cadre de concertation et impulser l'énergie de l'espoir et la dynamique de la réussite.



Le président a également souligné que le défi est de taille car il est question, pour la nation tchadienne, de se doter de nouvelles institutions républicaines, à l'issue des élections libres, transparentes et crédibles, dans un délai court conformément aux résolutions prises par le peuple lors des assises du Dialogue National Inclusif et Souverain.



Mahamat Idriss Deby a demandé aux membres du bureau de poursuivre sans relâche la mission que leurs frères et sœurs, chefs de partis, leur ont confiée, de travailler dans le sens de la cohésion et des objectifs cardinaux assignés à la coordination et de faire preuve d'efficacité, d'efficience et d'obligation de résultats.