Tchad : le CNCP félicite les chefs des partis politiques pour leur maturité politique

Le coordinateur du Cadre national de concertation des partis politiques (CNCP), Dr Nasra Djimasngar, a animé un point de presse le mercredi 20 décembre, suite au référendum constitutionnel du 17 décembre. Dr Djimasngar a souligné l'importance de cette consultation sur la forme de l'État, première du genre dans l'histoire du Tchad, mettant en avant deux principes politiques fondamentaux : la souveraineté du peuple et le respect de cette souveraineté comme fondement d'une véritable démocratie.



Après le référendum, le coordinateur du CNCP a félicité les chefs de partis politiques pour leur maturité politique, manifestée à travers un langage respectueux envers leurs adversaires pendant la campagne. Cependant, il a pointé du doigt "la mauvaise distribution des cartes d’électeurs" qui a empêché certains citoyens d'exercer leur droit de vote. De plus, il a exprimé des regrets concernant l'appel au boycott ou à l'abstention de certains partis politiques.



Dr Nasra Djimasngar a enfin exhorté la Conorec à respecter la volonté du peuple exprimée dans les urnes et a appelé la classe politique à maintenir une concertation permanente et sincère pour "exorciser les démons de la guerre" du pays.