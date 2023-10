Tchad : le CNJT et le PNUD lancent l'initiative "Regards Citoyens" à Mao

Le CNJT et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ont lancé ce vendredi 27 octobre 2023, l'initiative "Regards Citoyens" à Mao en faveur des jeunes de la région. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives dont le directeur du cabinet du gouverneur de la province du Kanem, représentant le gouverneur, Ali Djalbore.



Dans son discours de bienvenue, le chef de la mission, également secrétaire chargé de l'éducation, de la formation et de l'emploi, Adam Mbodou Abakar, a exprimé sa gratitude envers les jeunes de Mao pour leur participation massive à cette cérémonie. Il a souligné que plusieurs activités sont prévues, notamment des formations sur la citoyenneté, des conférences-débats et des défis liés au thème principal, "Le rôle de la jeunesse dans la refondation du Tchad."



Le représentant du PNUD, Madjadoum Ketté Caleb, a expliqué que son institution soutient la jeunesse tchadienne en leur apportant son aide. Il a ajouté que la jeunesse joue un rôle indispensable dans la refondation du Tchad.



Le directeur du cabinet du gouverneur, représentant le gouverneur de la Province du Kanem, Ali Djalbore, a remercié le CNJT et son partenaire, le PNUD, pour cet atelier en faveur de la jeunesse. Il a souligné que la jeunesse est le moteur du développement d'un pays et a rappelé que la question de la jeunesse est une priorité du gouvernement tchadien. Il a appelé les participants à être pleinement engagés lors du déroulement des activités. Il est à noter que cette initiative se déroule dans huit provinces, dont le Kanem.