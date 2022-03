Tchad : le CNJT met en valeur la femme en initiant un match de football

À l'occasion de la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET), le Conseil national de la jeunesse du Tchad (CNJT), en collaboration avec le ministère de la Femme, de la Famille et de la Petite enfance, a organisé ce 7 février, au stade Pari-Congo, un match de football entre les élèves du lycée Félix Éboué et ceux du lycée technique commercial de N'djamena.



​"Nous avons réuni ces deux grands lycées de la ville de N'Djamena. Ils sont le symbole de l'Éducation nationale. Les deux équipes féminines se sont confrontées et ont fait une belle compétition", explique Asdjim Belndoum, porte-parole du CNJT.



À travers cette initiative, le CNJT valorise et célèbre la femme tchadienne qui s'affirme notamment à travers le sport. Asdjim Belndoum assure que le CNJT continuera d'oeuvrer aux côtés de la jeunesse pour la hisser au niveau international.



Le score du match est de 7-0 en faveur de l'équipe du lycée Félix Éboué.