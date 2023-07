Tchad : le CNT déplore l'absence de débat sur les inondations, en raison de "l'indisponibilité des ministres"

Dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, deux questions orales avec débat et une interpellation ont été adressées aux chefs des départements ministériels concernés. Ces questions visaient à obtenir des explications sur la gestion de la crise énergétique et d'autres problématiques. Les débats parlementaires permettent ainsi au gouvernement de fournir des informations et des clarifications sur ces sujets cruciaux.



En parallèle des travaux parlementaires, le CNT a également organisé des journées d'information et des ateliers de formation pour les Conseillers Nationaux. Ces initiatives visaient à les sensibiliser aux réalités politiques et socioéconomiques du pays afin de mener un travail plus efficace sur le terrain.



Cependant, le Conseil National de Transition déplore l'absence des membres du gouvernement lors des séances de débat sur les interpellations, notamment concernant les mesures prises pour lutter contre les inondations. Malgré plusieurs programmations, ces séances n'ont pas pu se tenir en raison de l'indisponibilité des ministres concernés. Le CNT encourage donc le gouvernement à développer une étroite collaboration avec l'institution afin de faire face aux défis de la période de transition.