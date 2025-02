Tchad : le CNT dresse un bilan élogieux de ses réalisations

Lors de la première session ordinaire de l’année 2025 du Conseil National de Transition (CNT), le 3 février, le président du CNT, Dr Haroun Kabadi, a retracé les réalisations marquantes de l’institution, au cours des trois ans et quatre mois de transition.



Dans son discours d’ouverture, il a mis en avant les avancées significatives accomplies par le Conseil, notamment dans les domaines législatif, institutionnel et diplomatique. Durant cette période, le CNT a examiné et adopté de nombreux dossiers cruciaux pour la vie de la nation, notamment des projets de loi, des lois organiques, des projets d’amnistie, des résolutions et des questions orales avec débats.



Des ateliers de formation et des journées d’information ont également été organisés pour renforcer les capacités des conseillers nationaux dans des domaines prioritaires, contribuant ainsi à améliorer l’efficacité de leur travail.



Le CNT a joué un rôle clé dans la mise en place d’institutions essentielles, telles que le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des comptes, la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) et l’Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE). Ces réalisations ont permis de consolider les fondements de l’État de droit et de renforcer la gouvernance démocratique.



Un hommage au Maréchal du Tchad

Le Conseil a également marqué l’histoire en élevant le général d’armée Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, à la dignité de Maréchal du Tchad. Cette distinction honorifique rend hommage à ses prouesses militaires, et à ses services exceptionnels rendus à la nation.



Cet acte symbolique salue également le dévouement des Forces de Défense et de Sécurité, qui restent vigilantes et engagées dans la défense de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Tchad.



Des succès diplomatiques remarquables

Sur le plan international, le Tchad a brillé à travers plusieurs initiatives diplomatiques. Le pays a accueilli avec succès la 46ème Conférence de l’Union Parlementaire Africaine (UPA), au cours de laquelle le Dr Haroun Kabadi a été élu président en exercice de cette organisation continentale.



Par ailleurs, le 16 octobre 2024, à Genève, le Tchad a été honoré par l’Union Interparlementaire (UIP), qui a décerné le prix Crémer Passy au président du CNT, pour ses efforts en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans le pays et dans la région du Sahel. Ce prix a été remis au Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, en reconnaissance de ses immenses contributions à la nation.



Innovations technologiques et logistiques

Le CNT a également entrepris des réformes majeures pour moderniser ses infrastructures et améliorer les conditions de travail des conseillers nationaux.



Des véhicules de fonction ont été acquis, et d’autres sont en cours de livraison pour renforcer la logistique de l’institution. Une révolution technologique a été initiée avec le déploiement d’équipements techniques et digitaux de pointe, permettant d’optimiser les processus de travail et d’améliorer l’efficacité parlementaire.



Cependant, face à l’augmentation des besoins, le CNT a dû louer des locaux supplémentaires pour accueillir les groupes parlementaires et certaines commissions spécialisées. Pour répondre à cette problématique, des terrains et bâtiments adjacents ont été acquis afin d’étendre le domaine immobilier de l’Assemblée Nationale. Un immeuble récemment acquis est en cours de réfection pour abriter des services supplémentaires.



Vers un parlement bicaméral et une démocratie renforcée

Le Tchad a franchi une étape historique en organisant, pour la première fois, des élections législatives, communales et provinciales cumulées, couronnées de succès. Cette avancée majeure ouvre la voie à l’instauration d’un parlement bicaméral, composé de l’Assemblée Nationale et du Sénat.



Cette innovation, issue des résolutions du Dialogue National Inclusif et Souverain, vise à renforcer la démocratie en permettant un débat plus approfondi, un contrôle accru de l’action gouvernementale et une meilleure évaluation des politiques publiques.



Un appel à l’unité et à la vigilance

Dans son discours, le Dr Haroun Kabadi a appelé à la préservation de la cohésion nationale, à la consolidation de la paix et à la promotion du vivre-ensemble. Il a souligné l’importance de tirer les leçons du passé pour construire un Tchad uni, réconcilié et tourné vers l’avenir.



« Nous devons montrer l’exemple, car nous sommes tous responsables de la bonne marche de la nation », a-t-il déclaré, tout en insistant sur la nécessité de défendre les acquis démocratiques et de protéger la souveraineté du pays. Le président du CNT a exprimé sa gratitude envers le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno pour son soutien indéfectible, qui a permis la réussite de cette transition.



Il a également remercié l’ensemble du personnel parlementaire, dont le dévouement et le professionnalisme ont contribué à la réalisation des objectifs fixés.