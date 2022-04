Tchad : le COST sollicite des moyens effectifs pour la réussite des activités sportives

Le Comité Olympique et Sportif Tchadien (COST) a tenu ce 23 avril au Radison Blu une assemblée générale extraordinaire. Une assemblée qui s’est déroulée dans un débat intéressant de franc parler. C’est le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat, Mahamoud Ali Seïd, qui a lancé et clôturé l’assemblée. Les représentants des différentes fédérations nationales et associations sportives y ont pris prêt.



Le président du COST, Idriss Dokony Adiker, par ailleurs ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, a rappelé aux membres de l'AG que la tenue de la présente Assemblée Générale Ordinaire n'est pas une improvisation du Bureau Exécutif du COST, comme beaucoup le pensent. Mais elle est plutôt conforme aux textes statutaires et respecte le cadre juridique de l’institution.



Pour Idriss Dokony Adiker, le comité est au dessus des agitations constatées de certaines personnes sous informées qui veulent à tout prix déstabiliser le COST dont il dirige. Il a appelé les participants et participantes à intervenir de manière objective pour contribuer au développement du Mouvement Sportif Tchadien.



D’après le président du COST, le budget annuel pour les 23 fédérations nationales et neuf associations sportives est de 1,4 milliards de Fcfa. Le président du COST a appelé le ministre de la Jeunesse à plaider auprès du gouvernement pour que ces moyens soient déployés pour la réussite des activités sportives du pays.



Le ministre Mahamoud Ali Seïd a rappelé que le COST est l'émanation des fédérations sportives nationales. Il a ajouté que le COST est un partenaire de premier plan du ministère en charge des sports et joue le rôle d'interface entre les fédérations sportives nationales, les pouvoirs publics et le Mouvement sportif international. A ce titre, il inscrit le Tchad aux Jeux Olympiques, contribue à la mise en oeuvre de la politique sportive nationale et régule les relations entre ses membres.



La gestion des organisations sportives implique la bonne gouvernance qui se caractérise par la qualité des dirigeants : leur intégrité et leurs valeurs morales, ainsi que la bonne gestion des ressources financières, a expliqué le ministre.



Le sport s'affirme aujourd'hui comme un facteur qui véhicule des valeurs culturelles et d'identification, en témoignent les manifestations de joie des ressortissants des pays qui gagnent les compétitions. Dans un pays comme le Tchad, le sport peut être un levier de rapprochement entre les jeunes et un moyen d’affermissement de la citoyenneté, a conclu Mahamoud Ali Seïd. Il a rassuré les participants et participantes à cette AG que leurs doléances seront transmises de toute urgence à qui de droit.