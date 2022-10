Tchad : le CPJ demande une enquête rapide et transparente sur la mort de Orédjé Narcisse

"Les autorités doivent également assurer la sécurité des journalistes alors que le pays est aux prises avec des manifestations antigouvernementales", a demandé Angela Quintal.



Orédjé travaillait pour la station privée Radio Cefod et a été abattu devant son domicile par des individus portant des uniformes militaires tchadiens alors qu'il se rendait à son travail, selon des rapports et Leubnoudji Tah Nathan, président du Réseau des journalistes et reporters tchadiens (RJRT). Ce dernier s'est entretenu avec le CPJ par téléphone et a cité ses conversations avec des témoins oculaires et le personnel de Radio Cefod.



Orédjé a succombé à la blessure par balle alors qu'il était transporté à l'hôpital, a déclaré Leubnoudji.



L'attaque est survenue au moment des manifestations à N'Djamena exigeant la fin du règne du président de transition Mahamat Déby, selon ces sources. Le CPJ « n'a pas pu déterminer si Orédjé couvrait la manifestation lorsqu'il a été abattu ».



Le journaliste tchadien Evariste Djailoramdji a été tué en février alors qu'il couvrait les violences communautaires dans le village de Sandana, dans le sud du pays.