Tchad : le CRAEM interpelle les autorités sur le retour de la paix aux Monts de Lam

Interpellé par la problématique du développement local des Monts de Lam, et soucieux de l'unité du peuple tchadien, le Cadre de réflexion et d'action des élites Mboum (CRAEM), par son porte-parole, Nganapena Nderka Prospère, a fait une communication ce vendredi 26 juillet à N'Djamena.



Après avoir interpellé au sujet de la problématique du développement local des Monts de Lam, le CRAEM plaide le sort de la population du département des Monts de Lam, dont le lot quotidien est marqué par la faim, la maladie, l'analphabétisme et le chômage des jeunes, constituant ainsi des obstacles majeurs au développement, et à l'épanouissement des communautés.



Le porte-parole a souligné avec vigueur que le département des Monts de Lam fait face à plusieurs chocs simultanés qui érodent les efforts de développement qui sont caractérisés par la pression sur les ressources naturelles, et sur les services sociaux en raison de l'afflux des réfugiés, le choc du changement climatique, avec ses corollaires comme la récurrence des conflits agriculteurs-éleveurs, l'exode rural, etc.



En raison des tueries massives, dues aux conflits entre agriculteurs et éleveurs, enlèvements contre rançon, au vol en main armée qui fait rage ces derniers temps aux Monts de Lam, le CRAEM interpelle les autorités locales et administratives, de prendre leurs responsabilités, pour ramener le calme et la sérénité, afin de permettre à la population de vaquer normalement à ses occupations.