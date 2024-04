Tchad : le CRASH organise un atelier d'échange avec les hommes des médias

En partenariat avec la Suisse, le Centre de Recherches en Anthropologie et Sciences Humaines (CRASH) a organisé un atelier d'échange ce 17 avril 2024, au Centre Catholique Universitaire de Sabangali.



Cette rencontre qui a vu la participation des hommes des médias est placée sous le thème : « Renforcement du positionnement constructif des médias et développement de la réflexion alternative sur les réponses sécuritaires, pour l'apaisement et la paix durable au Tchad ».



L'atelier d'échange vise à recenser les problèmes que rencontrent les médias dans leurs contributions vis-à-vis de la paix et la sécurité au Tchad, et également à les outiller à faire le travail.



Pour Djimet Seli, Dr en anthropologie, cet atelier est un moment de faire la prospection sur les difficultés que les médias traversent et qui freinent leur champ d'action dans le domaine de la paix et la sécurité, afin d'apporter quelques pistes de solution.



Les hommes des médias ont mis en exergue les défis et les attentes des médias à concourir pour cette œuvre de paix qui est primordial pour la quiétude de l'être humain.