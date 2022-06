Tchad : le CSAI demande aux musulmans d'intensifier la prière et la lecture du Coran

Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI), Cheikh Mahamat Khatir Issa, demande aux fidèles musulmans d'intensifier la prière et la lecture du Saint Coran face à la situation socio-politique que traverse le Tchad. Et ce, afin que règne la paix, la sécurité et la stabilité au Tchad en cette période de transition.



Cheikh Mahamat Khatir Issa exhorte les imams des mosquées et responsables des écoles coraniques de mener des campagnes de sensibilisation sur la cohabitation pacifique, l'unité nationale et la cohésion sociale.