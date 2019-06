Tchad : le CSAI déploie des prédicateurs à l'Est et au Sud

Deux équipes de prédicateurs du Conseil supérieur des Affaires islamiques (CSAI) ont été déployées cette semaine à l’Est et au Sud du pays, pour tenter de ramener le calme au sein des populations à la suite de conflits intercommunautaires meurtriers.



La décision a été prise jeudi, au cours d'une réunion entre le président du CSAI, Dr Mahamat Issa Khatir et les oulémas, imams et prédicateurs.



Ce samedi 15 juin, le cheikh Ahmat Alnour Mahamat Alhilou, dépêché par le CSAI, a fait des prêches religieuses sur le thème "La cohabitation pacifique entre les fils et filles du Ouaddaï", à la Place de la nation d'Abéché, devant plusieurs centaines de personnes qui étaient réunies.



Il a appelé à la vigilance et au changement de comportement.



L'Imam est revenu sur l'histoire du Dar Ouaddaï depuis l'époque, et a constaté un grand changement aujourd'hui. Il a expliqué que le CSAI est là pour résoudre les problèmes du Ouaddaï, en l'occurence les conflits entre les frères musulmans.



L'évènement a eu lieu en présence du gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou.