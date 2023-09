Tchad : le CSJEFOD sensibilise les jeunes sur les IST et le VIH/SIDA

Le Centre de Solidarité des Jeunes pour la Formation et le Développement (CSJEFOD) poursuit son engagement dans le cadre du projet de sensibilisation et de dépistage volontaire des infections sexuellement transmissibles (IST) et du VIH/SIDA, lancé depuis le 25 juillet dernier. Dans le cadre de ce projet, le CSJEFOD a organisé une descente de sensibilisation et de dépistage volontaire des jeunes, le mardi 5 septembre, dans le quartier Goudji. Nodjiadoum Nestor, chargé de programme au sein de cette ONG nationale, a expliqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet spécial vacances.



Son objectif est de sensibiliser les jeunes pendant cette période de vacances, en les encourageant à adopter des comportements responsables et sains, en évitant notamment les IST, le VIH, les grossesses précoces ou non désirées, ainsi que l'hépatite.



Lancé en partenariat avec d'autres organisations, ce projet vise à sensibiliser les jeunes dans les dix arrondissements de la ville de N'Djamena.



Les activités engagées comprennent des causeries éducatives, des jeux concours, des caravanes de sensibilisation, et bien d'autres. L'objectif est d'informer les jeunes, de les sensibiliser sur les risques liés aux IST/VIH SIDA, à l'hépatite, aux grossesses non désirées, et à d'autres problèmes de santé qui peuvent entraver leur épanouissement.



Nodjiadoum Nestor a rappelé que le CSJEFOD, en tant qu'organisation à but non lucratif, a obtenu son statut d'ONG nationale en 2012, avec pour mission principale de contribuer au développement et à l'éducation des jeunes.



Avant ce projet actuel, le CSJEFOD a réalisé diverses activités sur le terrain, notamment dans le domaine de la gouvernance, des élections et de la démocratie. L'organisation a également acquis une expérience significative dans l'observation d'élections à l'étranger, notamment au Sénégal, au Cameroun, au Congo-Brazzaville, en Côte d'Ivoire, et ailleurs.



Le projet de sensibilisation et de dépistage volontaire mené par le CSJEFOD vise à informer et à protéger la jeunesse tchadienne, en lui fournissant les connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées sur sa santé et son bien-être.