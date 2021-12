Tchad : le "Café Amdaradir" incite les jeunes à franchir le pas de l'entrepreneuriat

Le Club des jeunes leaders d'Abéché, en partenariat avec le cercle humanitaire d'appui aux activités locales de développement, a organisé le 18 décembre à l'hôtel de ville d'Abéché, une conférence-débat dénommé "Café Amdaradir" sur le thème : "l'entrepreneunriat est-il la solution pour sauver la jeunesse et le pays ?"



La conférence-débat a été animé par quatre panelistes. Il s'agit de : Abdelrahim yahya, Hassan Abdoulaye Hassan, Attouhami Mahamat Saleh et Ibrahim Ousmane Ibrahim, en présence des plusieurs invités venus pour la circonstance.



Les quatre conférenciers sont tour à tour intervenus pour expliquer aux jeunes le concept de l'entrepreneuriat. Selon eux, pour entreprendre, il faut oser et prendre des risques. On peut entreprendre dans plusieurs domaines qu'on peut maîtriser pour réduire les risques de perdre. Même en perdant on apprend toujours, ont-ils martelé.



Ils ont ensuite relevé que certains jeunes se plaignent de ne pas avoir d'argent pour commencer à entreprendre. Pourtant, ils ont des potentialités en eux qui sont à exploiter afin de créer des projets consistants pour bénéficier des financements avec les partenaires de l'État.



Attouhami Mahamat Saleh, l'un des organisateurs de cette conférence-débat, a indiqué que les plus grandes puissances du monde à l'exemple des États-Unis d'Amérique se sont développés grâce à la création de petites et moyennes entreprises. Il a demandé aux jeunes de saisir cette opportunité pour mettre sur pied leurs propres entreprises.



Hassan Abdoulaye Hassan a retracé à l'assistance quelques pistes de solution pour permettre aux jeunes d'embrasser le domaine de l'entrepreneuriat. Il a appuyé son intervention avec des exemples qui ont permis à des personnes de gagner leur vie avec l'entrepreneuriat.



De son côté, le président du Club des jeunes leaders d'Abéché, Djibrine Haïdar, s'est félicité de la réussite de cette conférence-débat. Il a remercié les panelistes qui ont accepté de venir partager leurs expériences avec les jeunes et a rassuré les participants que les débats vont se poursuivre prochainement.