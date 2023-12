Tchad : le Centre National des Curricula imprime de nouveaux livres

Le chef du département du livre, de l'impression et de la publication, Ngardoum Fabien, qui est également le directeur général du Centre National des Curricula (CNC), a fait une déclaration ce jeudi 28 décembre au sein du dit centre.



L'objectif de cette conférence de presse est d'informer le public, par le biais des médias, que le CNC a été sollicité par l'imprimerie AMA, pour l'exécution de deux contrats, portant les numéros 15 et 11, relatifs à l'acquisition de manuels scolaires, au profit de la direction de l'Enseignement fondamental 2, de l'Enseignement moyen, et de la direction de l'Enseignement secondaire général.



Le CNC a reçu une demande officielle, le 12 juillet 2023, par le biais de la lettre numéro 194, demandant de fournir à AMA les versions électroniques au format PDF des manuels scolaires.



Cette demande concerne spécifiquement les manuels de Français en 2nde L, Français en 2nde S, Maths en 2nde L, Maths en 2nde S, SVT en 2nde L, SVT en 2nde S, Physique-chimie en 2nde L, Physique-chimie en 2nde S, Anglais en 2nde, Histoire en 2nde L et S, Géographie en 2nde. Cela concerne également toutes les classes de l'Enseignement secondaire, ainsi que celles de l'Enseignement fondamental 2.



Pour tous les documents du secondaire général, quel que soit le niveau, le nombre de documents par discipline est de 763, tandis qu'au niveau du fondamental, il s'élève à 477 manuels par discipline et ce, pour tous les niveaux.



Le chef du département du livre, de l'impression et de la publication, Ngardoum Fabien, a également souligné que le contenu des livres a été mis à jour.