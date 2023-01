Tchad : le Centre Noun forme les jeunes sur les techniques de création d’emploi

Le Centre Noun et Global Peace Ambassords Fondation, et ses partenaires, forment les jeunes arabophones sur le thème : « comment transformer les idées en projets géants ».



Le Centre Noun pour les Recherches et les Etudes du Développement est une initiative internationale de premier plan, qui vise à diffuser la planification personnelle dans le monde à travers la formation.



Quant à la fondation Global Peace Ambassords Fondation, elle est une initiative qui regroupe des jeunes, des cadres, des enseignants-chercheurs, des personnes de bonne volonté, pour la promotion de la paix et du développement. Ces centres s’unissent pour le développement des jeunes à travers le monde.



Selon le président du comité d’organisation Béchir Saleh, cette formation, vise à accélérer le processus de développement des personnes et par conséquent, les institutions. Pour lui, cette série de formations du 4 au 7 janvier 2022, est ouverte aux élèves, étudiants, chômeurs, fonctionnaires, entrepreneurs, formateurs, coaches, imams, enseignants et leaders.



A cette première journée de formation, le formateur, Dr Mohamed Maymoun précise que pendant les trois jours, les participants et participantes seront outillés sur la force et les secrets, pour attirer les chances de succès, la planification personnelle stratégique, les stratégies de performance optimales, les compétences de distinction académique et les séances d'orientation.



Le Centre Noun invite les jeunes à profiter de cette formation très bénéfique.