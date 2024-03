Tchad : le Club RFI N’Djamena fête son 26ème anniversaire

Le Club RFI de la ville de N’Djamena a fêté la semaine dernière, ses 26 ans, donnant lieu à des festivités auxquelles les adhérents du club et de nombreuses personnalités ont pu participer. L’occasion de revenir sur ce qui a pu être accompli par le Club, et d’évoquer les projets à venir.



A l’occasion de cet anniversaire, le président actuel du Club RFI N’Djamena, Mahamat Saleh Beinhjere, est revenu au micro de RFI le 16 mars dernier, sur l’engagement du Club à œuvrer en faveur de divers projets locaux depuis sa création en 1998, que ce soit dans les domaines de la santé, du sport, du social, de l’environnemental et de l’humanitaire, tout en restant au service de la communauté tchadienne.



Entre autres projets récemment menés, on peut citer la campagne de sensibilisation développée par le Club à partir de novembre 2022, pour lutter contre la désinformation, former plusieurs dizaines de jeunes Tchadiens à reconnaître toutes les formes de désinformation et approfondir leurs connaissances sur l’utilisation des réseaux sociaux ; et comprendre l’impact de la désinformation de manière générale, sur le paysage médiatique tchadien.



En mars 2023, ce sont les domaines du numérique et des télécommunications qui ont été investis, avec un programme tourné autour du développement local du secteur digital (entreprenariat numérique, formation à la création de vidéos…). Enfin, en septembre 2023, une campagne de sensibilisation concernant cette fois la pratique régulière du sport et de ses bienfaits, a été développée par le Club, avec la mise en place d’un rendez-vous hebdomadaire dédié aux activités physiques et sportives.



Le Club RFI N’Djamena se présente, depuis sa création le 7 mars 1998, comme « un cadre de brassage, d’union et d’échanges entre les auditeurs fidèles du média français, Radio France Internationale », et s’est notamment développé dans les années 2000, sous l’action conjointe de l’ancien président du Club, Arif Abdoulaye Moustapha, et de l’ancien présentateur du Club RFI, Jean Legrand, qui n’ont eu de cesse d’impliquer la jeunesse tchadienne pour le développement de leur communauté autour de micro-projets collaboratifs dans les domaines de la santé, du sport, de l’éducation, de l’égalité des genres, de l’environnement, de l’accès à la culture et à l’information, et « au nom de la transmission des savoirs et de la solidarité », d’après RFI.



A noter que les activités du Club donnent également lieu à un traitement médiatique lors d’une émission hebdomadaire diffusée sur RFI tous les samedis à 21h10 vers l’Afrique.



Illustrant l’importance des projets issus de la coopération franco-tchadienne pour le développement du secteur social, médiatique et culturel au Tchad, l’évolution du Club RFI N’Djamena et son intégration dans la vie locale, ont été qualifiés de « véritable réussite » par l’ancien présentateur du Club, Jean Legrand, à l’antenne du média français.