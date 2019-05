Tchad : le Conseil islamique appelle au calme après les violences à l'Est

Le 2ème vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheïkh Ahmat Annour Mahamat Al-Hélou a lancé ce jeudi un appel au calme à la suite des affrontements intercommunautaires à l’Est du Tchad.



"Les membres du CSAI ont suivi avec beaucoup de regrets les évènements sanglants qui se déroulent à l'Est du Tchad et qui ont fait beaucoup de victimes en ce mois de Ramadan. Le CSAI présente ses condoléances à toutes les familles endeuillées. Il demande à tous les musulmans et spécifiquement ceux qui sont en confrontation de revenir à la raison afin de faire prévaloir les orientations d'Allah et de s'abstenir de ce qu'Allah a interdit", a déclaré Cheïkh Ahmat Annour Mahamat Al-Hélou.



Le CSAI "appelle les autorités administratives, sécuritaires, traditionnelles et religieuses à prendre toutes leurs responsabilités afin d'arrêter ces faits de destruction entre communautés."



Par ailleurs, le CSAI "demande à tous ses bureaux provinciaux et aux prédicateurs de prêcher les paroles religieuses pour un retour au calme".