TCHAD Tchad : le Conseil représentatif des jeunes du Sahel en campagne pour éduquer à la citoyenneté

Alwihda Info | Par Ali Moussa - 24 Septembre 2021



Dans le cadre de la mise en œuvre du projet dénommé « cohabiter ensemble au Tchad », initié le 5 septembre 2021, le Conseil représentatif des jeunes du Sahel (CRJS) a lancé officiellement la campagne de sensibilisation sur l’éducation à la citoyenneté et à la cohabitation pacifique au Tchad, ce vendredi 24 septembre 2021 à son siège au quartier Klemat.

A cette occasion, le président du CRJS, Youssouf Wedé Allabahani, révèle que l’objectif de la présente campagne du projet dénommé « vivre ensemble au Tchad » est de promouvoir la cohésion sociale à travers les médias, notamment la télévision, la radio, la presse écrite et en ligne, les supports publicitaires ou encore les réseaux sociaux.



Cette campagne va, en outre, éduquer aux valeurs de la paix, de l’unité et de fraternité, faisant ainsi la beauté du Tchad. Youssouf Wedé Allabahani indique par la suite que cette campagne va toucher six provinces à savoir : la province du Ouaddaï, la province du Sila, la province de Salamat, la province du Batha, le Mayo Kebbi et la province du Chari Baguirmi.



“Elle contribuera fortement à exorciser les démons de la haine, de la division, du mépris, de la vengeance et des rancœurs. C’est pourquoi, elle se position comme garantie pour l’avènement d’un Tchad émergent à l’horizon 2030”, assure le président du CRJS.



Youssouf Wedé Allabahani affirmé que le projet s’adresse à toute la population vivant dans les zones cibles, afin de développer la solidarité, former à la citoyenneté, prévenir les conflits sociaux, renforcer la volonté des individus à être des acteurs de paix et promouvoir des valeurs d’humilité, d’humanité et de tolérance. Et de poursuivre que la vision de ladite campagne est de construire un Tchad où les jeunes, les femmes, les enfants, les agriculteurs, les éleveurs, les leaders d’opinion, les responsables de la société civile, les décideurs administratifs et politiques sensibilisés à la culture de la paix, entretiennent des relations favorables à la cohésion sociale, ainsi qu’au développement durable.



Youssouf Wedé Allabahani lance un vibrant appel à l’endroit des tchadiens et tous ceux qui vivent au Tchad à s’approprier le slogan fédérateur : « un peuple hétérogène, une nation identique ».





