Tchad : le Conseil représentatif des jeunes du Sahel lance ses activités

Une plateforme associative dénommée "Conseil représentatif des jeunes du Sahel" a lancé ce 21 août ses activités, au cours d'une cérémonie au Musée national. Le Conseil a notamment pour objectifs la prévention de la violence et la lutte contre la violence extrémiste, la construction de la paix, l'égalité de sexe et la promotion de l'entrepreneuriat.



Dans son discours, le président du Conseil représentatif des jeunes du Sahel, Youssouf Wede Allabahani, a prôné la consolidation des liens de fraternité, particulièrement à ce moment difficile de la période de transition.



"La vie associative est une source de cohésion, un lieu d'expression pour nous tous mais elle témoigne également du dynamisme d'une démocratie", a affirmé Youssouf Wede Allabahani.



Pour lui, aider à la création d'associations est un acte essentiel pour un État car c'est être à l'écoute des besoins et des attentes de sa population.



"Nous devons créer un meilleur climat de travail pour sortir la sous-région de ses multiples problèmes socio-sécuritaires auxquels elle fait face depuis pratiquement une dizaine d'années", a plaidé Youssouf Wede Allabahani.