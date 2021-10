Tchad : le DG de la gendarmerie nationale en mission d'inspection au Guera

Ce dimanche 17 octobre à la légion de gendarmerie, le directeur général a fait le point sur la mise en œuvre des mesures prises par le président du Conseil militaire de transition (CMT) pour renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens. Ces mesures sont entre autres la levée des barrières anarchiques installées à l'intérieur du pays, l'interdiction formelle de détenir les armes de guerre par les civils et militaires non autorisés et le renforcement de l'autorité de l'État.



Le directeur de la gendarmerie s'est félicité de la mise en œuvre parfaite des mesures avant de rappeler à ses hommes que la sécurité des personnes et leurs biens constitue l'une des priorités du président du CMT et qu'aucune négligence ne sera tolérée.



Selon lui, d'une manière générale, la circonscription de la légion de gendarmerie n°4 du Guéra est relativement calme. "C'est grâce aux efforts conjugués des hommes d'une part et des autorités administratives d'autre part", a-t-il dit.



"Le crime est un phénomène social. On peut malheureusement constater la persistance de quelques actes criminels. Ainsi, la province sert de transit aux grands bandits notamment les braqueurs de véhicules et voleurs de bétails", a indiqué le directeur de la gendarmerie.