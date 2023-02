Tchad : le DG de la gendarmerie rencontre les commandants de légions pour des orientations sécuritaires

Le général Acheikh a expliqué que la rencontre était organisée suite à une instruction reçue de la haute hiérarchie du pays. L'objectif était de transmettre les consignes aux commandants des légions pour que les forces de la gendarmerie soient toujours plus proches de la population et puissent mieux assurer la sécurité et les biens des personnes dans toutes les provinces du pays. Le DG de la gendarmerie a souligné que cela permettra à la population de vivre en toute sérénité.



Le général Acheikh a également mentionné que cette rencontre était un événement sécuritaire important car c'était la première fois que tous les commandants des légions étaient réunis pour discuter de la sécurité.



Il a déclaré que les mécanismes sont déjà en place et qu'il ne reste plus qu'à redoubler d'efforts pour assurer la sécurité. La rencontre a été organisée suite à la récente conférence des gouverneurs qui s'est tenue à N'Djamena.