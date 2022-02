Tchad : le FACT condamne le drame de Sandana et demande des mesures urgentes

Le mouvement FACT a exprimé vendredi son indignation suite aux événements survenus le 10 février 2022 dans le village de Sandana au Sud du Tchad où une fois encore des familles tchadiennes ont été endeuillées par un conflit intercommunautaire.



Le Fact présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le mouvement condamne fermement ces tueries et exige que les responsabilités soient situées et les coupables rapidement appréhendés et jugés.



Le FACT constate avec effroi une succession, sans précèdent, des massacres ces derniers temps, qui démontre clairement l’incapacité du CMT à assurer la sécurité de nos compatriotes sur l’ensemble du territoire nationale. Il y a urgence à prendre des mesures pour mettre, définitivement, fin à ces tragédies.



“Nous demandons aux organisations des droits humains de mener une enquête sur ces évènements et de clarifier les niveaux de responsabilités. Le sang de paisibles tchadiens a assez coulé et ces drames doivent immédiatement cesser”, indique le communiqué.