Tchad : le FACT exige la libération des militants des Transformateurs arrêtés

Le mouvement politico-militaire FACT a exprimé ce 2 septembre sa consternation à la suite de l’arrestation de 91 militants du parti Les transformateurs, en plein dialogue national. Le FACT a également réagit à l’encerclement du siège du parti par des forces de sécurité « dans l’optique de limiter et surveiller les mouvements des militants. »



La police nationale évoque des troubles à l’ordre public et des rassemblements non autorisés.



Le FACT rappelle que l’un de ses préalables reste et demeure la non-répression de toutes les manifestations pacifiques. Il condamne avec la dernière énergie ces arrestations arbitraires des militants des Transformateurs et exige la libération de toutes les personnes entravées de liberté.



Le FACT prend à témoin la communauté internationale et les pays amis du Tchad face à « la violation systématique des droits et libertés des paisibles citoyens tchadiens et leur demande de condamner, sans réserve, la criminalisation des manifestations par la junte au pouvoir ». Il rend « responsable la junte au pouvoir de toutes les conséquences qui découleraient de l’emploi des méthodes répressives pour se maintenir au pouvoir ».