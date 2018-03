Tchad : le FONAC réitère son appel à un dialogue inclusif

Le Front de l’Opposition Nouvelle pour l’Alternance et le Changement (FONAC) exige, dans un communiqué signé de son coordinateur, Mahamat Ahmat Alhabo, en date du 15 mars, la tenue d’un dialogue inclusif, seul cadre approprié pour sortir le Tchad de la crise multiforme qu’il traverse.



Selon lui, les questions des réformes institutionnelles, autres que le bail de quatorze ans que Deby cherche frénétiquement et à corps perdu, y trouveront leur réponse.



Le Front de l’Opposition Nouvelle pour l’Alternance et le Changement (FONAC) reproche au président Deby de s’obstiner à organiser, vaille que vaille un forum dont l’objet principal est la pérennisation de son pouvoir dictatorial et anachronique. « N’ayant pas obtenu l’adhésion à la participation des principaux regroupements de partis politiques à ce forum, Deby et les siens ont changé de stratagème et procèdent à des invitations individuelles », explique le coordinateur du Front de l’Opposition Nouvelle pour l’Alternance et le Changement (FONAC), Mahamat Ahmat Alhabo.