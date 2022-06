Tchad : le FONAP forme 100 jeunes en climatisation, froid et mécanique auto

Le projet d’apprentissage du FONAP vise à réduire la pauvreté, lutter contre le chômage des jeunes déscolarisés et non scolarisés dans le but de renforcer leurs insertion dans la vie socio-économique.



Ils sont au total 100 bénéficiaires de la ville de N’Djamena, hommes et femmes, dont 50 formés en froid & climatisation et 50 autres en mécanique auto.



Ces jeunes ont bénéficié de l’appui technique (formation) du Centre d’apprentissage et de perfectionnement (CTAP) ; neuf mois pour les jeunes formés en mécanique auto et trois mois pour ceux en froid & climatisation.



Le Directeur du FONAP, Hamid Yamouda Djorbo, a expliqué le bienfondé de ce projet. Son institution est un outil de valorisation des ressources humaines, l’un des organes techniques de la stratégie Éducation, Formation & Emploi (EFE). Le FONAP ne ménage aucun effort pour relever ce défi, a-t-il dit.