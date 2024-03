Tchad : le FPF s'oppose à la candidature du Président de transition à la présidentielle

Lors de ce point de presse, tenu ce jeudi 9 mars, Adoumbaye Daniel a exprimé son opposition à la candidature de Mahamat Idriss Deby, le président de transition, aux élections présidentielles. Il a évoqué la situation politique, économique et sociale du pays, affirmant que les citoyens, en plus d'être témoins, sont également victimes de ces circonstances. Il a déclaré que l'année 2024, marquée par le malheur, a débuté avec des actions sinistres préparées par la junte. Selon lui, le pays est confronté à un boycott massif et à un code électoral source de division et d'instabilité institutionnelle, alors que les Tchadiens s'attendaient à des règles de vote équitables.



Il a ensuite ajouté que la candidature de Mahamat Idriss Deby viole tous les critères d'un scrutin crédible, transparent et inclusif, essentiels pour un véritable retour à l'ordre constitutionnel. Il décrit la période actuelle comme l'une des plus sombres de l'histoire du pays.



Il a également fait référence au sort de leur compagnon de lutte, le défunt président du Parti Socialiste Sans Frontières (PSF) Yaya Dillo Djerou Bethi, comme révélateur du vrai visage de la junte, critiquant l'utilisation abusive de l'appareil judiciaire qui peine à rendre justice de manière équitable.