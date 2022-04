Tchad : le Festival Massa aura lieu du 11 au 16 avril à Bongor

Placée sous le thème: « Tokna Massana : Acquis et perspectives », la 8eme édition du Festival International des arts et de la culture Massa se tiendra du 11 au 16 avril 2022 à Bongor, chef-lieu de la province du Mayo Kebbi Est.



Vissia Bouranga, président de la commission générale du festival International des arts et de la Culture "TOKNA MASSANA", a fait une déclaration à la presse ce 4 avril 2022 au Centre culturel Al-mouna.



Selon lui, le festival, est une organisation regroupant la communauté Massa des deux pays (Tchad et Cameroun) à travers la Vallée du Logone.



“Deux Pays Un Peuple-Une Culture”, tel est le slogan du festival. L’objectif visé à travers le Festival International des Arts et de la Culture Massa est de faire connaitre au monde entier l'dentité du peuple Massa et son riche patrimoine culturel et artistique. De manière spécifique, le festival entend redynamiser, transmettre et pérenniser les pratiques culturelles et artistiques ancestrales à la génération future pour la culture de la paix et de la cohabitation pacifique au Tchad en général et dans la vallée du Logone en particulier.



Vissia de rappeler que ce Festival est célébré tous les deux ans et de maniere itinérante à Bongor, chef-lieu de la province du Mayo-Kebbi Est au Tchad, et à Yagoua, chef-lieu du département de Mayo-Danay, région de l’Extrême nord du Cameroun.



A l’occasion de cette 8ème édition, plusieurs activités sont au programme : la lutte traditionnelle, contes et légendes, devinettes, compétitions sportives, l’élection Miss Lokna Massana, la soirée Nalda et sans oublier les oeuvres sociales.