Tchad : le Foyer culturel le réveil du 9ème arrondissement lance officiellement ses activités

Masngar Jonas Massengo, directeur du Foyer culturel le réveil du 9ème arrondissement, a animé ce mardi 04 février 2025 à Walia Madagascar, une conférence de presse marquant le lancement des activités du projet Lel Afé et prévention des crises de la GIZ, au Foyer culturel le réveil du 9ème arrondissement.



C’est avec l'appui financier du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères. Le but de ce projet, selon le représentant de la GIZ est d'appuyer le centre pour qu'il devienne un lieu de rencontres des communautés, des opportunités, afin que chacun puisse s'exprimer.



Ensuite, le directeur souligne que ce projet leur permettra de renforcer ses capacités matériels et techniques, et aussi d'organisation des activités culturelles et artistiques, pour la promotion de la paix et la cohabitation pacifique, allant du 1er février au 30 juin 2025.