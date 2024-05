Tchad : le GCAP déplore "l'attitude défaitiste" des autorités à travers des menaces

En effet, pour le GCAP, ceux « qui ont rompu l'ordre constitutionnel se sont mués en réformistes pour rétablir le même ordre constitutionnel, aidés en cela par leurs alliés objectifs et stratégiques ainsi que certaines puissances étrangères, croyant en un relèvement significatif du taux de participation ou en une marée humaine devant les bureaux de vote, hélas ce ne fut pas le cas »



Ainsi, estime le GCAP, « l'engouement attendu pour crédibiliser et légitimer l'élection de Mahamat Idriss Deby Itno n'a pas eu lieu. Il y ressort un taux de participation qui avoisine à peine 12,2% soit 1 000 400 électeurs sur 8 200 000 que constitue le corps électoral. Ceci dit, à de rares endroits, aucun Bureau de vote n'a eu à enregistrer plus de 100 votants ».



Cela dit, le GCAP remercie le peuple tchadien pour sa maturité et son sursaut citoyen et patriotique. De même, le peuple tchadien a résisté aux appels inappropriés des chefs religieux, assortis des mots d'ordre ou consignes de vote de leurs fidèles en faveur de certains candidats, ce qui n'est pas le rôle d'une institution religieuse dans un Etat laïc.



Par ailleurs, selon le Groupe, le peuple tchadien n'a pas, non plus, cédé aux intoxications d'une certaine presse dite internationale et autres supposés instituts de sondage qui n'étaient que des instruments de désinformation destinés à formater les esprits des pauvres citoyens déjà écrasés par toutes les misères humaines.



Enfin, le GCAP donnera un mot d'ordre précis et mobilisateur le moment venu, tout en déplorant l'attitude défaitiste de la junte qui a mis en branle les menaces physiques et verbales contre les présidents membres de GCAP et leurs familles, ainsi que contre les militants.