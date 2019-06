Tchad : le Gouvernement veut renforcer la réglementation sur le tabac

Le conseil ordinaire des ministres a adopté jeudi, au Palais présidentiel, deux projets projets de décret proposés par le ministère de la Santé publique, visant à renforcer la réglementation sur le tabac.



Le premier projet porte prévention de l’ingérence de l’industrie du tabac dans les politiques de santé tandis que le second fixe modalités d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux publics, les lieux de travail et dans les transports publics.



Les nouvelles dispositions prévoient, dans le premier projet de décret, un instrument juridique fiable, capable de protéger la politique de santé en matière de lutte anti-tabac au Tchad, en délimitant le champ d’action de l’industrie du tabac qui tiendra désormais compte des rapports entre l’État et l’industrie du tabac d’une part ; les employés de l’État et ceux de l’industrie d’autre part, ainsi que les rapports entre les administrations publiques et l’industrie du tabac.



Le deuxième projet de décret fixant modalités d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux publics, fait référence à la loi n° n° 010 du 10 Juin 2010 dont certaines dispositions ne sont pas appliquées.



Il est aussi motivé par l’alerte donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé qui annonce que sur sept millions de décès par an, 890.000 sont des non-fumeurs.



55% des jeunes exposés à la cigarette



Une récente enquête réalisée en milieu scolaire au Tchad révèle que plus de 55% des jeunes ont déclaré avoir été exposés à la fumée de cigarette provenant d’autres personnes.



D'après le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Oumar Yaya Hissein, "il est donc urgent de réglementer la consommation des cigarettes et d’autres produits de même type ; de déterminer le champ d’interdiction dans les lieux publics et d’accentuer la sensibilisation de la population sur le danger de l’usage du tabac."