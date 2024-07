Tchad : le Gouverneur du Barh El Gazel préside la réunion mensuelle sur la Santé et met l'accent sur la lutte contre la malnutrition et les maladies évitables

Dans son allocution d'ouverture, M. Faïtchou Étienne a souligné l'importance capitale de ces réunions mensuelles, qui constituent une plateforme essentielle pour évaluer les progrès réalisés, relever les défis rencontrés et définir des stratégies adéquates pour une meilleure prise en charge sanitaire des populations.



Le Délégué à la Santé Publique du Barh El Gazel, Dr. Youssouf Saleh Mahamat, a quant à lui présenté un exposé détaillé sur les différents aspects de la situation sanitaire dans la province. Il a notamment mis l'accent sur la prévalence élevée de la malnutrition aiguë globale, qui demeure un problème de santé publique majeur.



Parmi les autres thématiques abordées lors de la réunion figuraient la surveillance épidémiologique, la santé maternelle et infantile, la lutte contre les maladies évitables par la vaccination et la prise en charge des pathologies telles que le paludisme, le tétanos néonatal, les piqûres de scorpion et les hémorragies post-partum.



Face à ces défis persistants, les participants à la réunion ont formulé des recommandations fortes, notamment l'intensification des campagnes de sensibilisation et de communication pour le changement de comportement. L'implication des leaders d'opinion a été également soulignée comme un élément crucial pour lever les tabous liés aux pesanteurs socio-culturelles qui entravent parfois l'accès aux soins et l'adoption de pratiques sanitaires adéquates.



Le Gouverneur Faïtchou Étienne a félicité l'ensemble du personnel de santé pour son engagement et ses efforts inlassables en faveur du bien-être des populations. Il les a exhortés à poursuivre dans la même dynamique et à redoubler d'ardeur pour relever les défis identifiés et répondre aux besoins sanitaires croissants des habitants du Barh El Gazel.