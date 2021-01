Tchad : le Groupe Sultani remet un lot de masques aux associations des jeunes.

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, le groupe Sultani poursuit ses actions de sensibilisation et de distribution des masques. Ce jeudi 14 janvier, le Groupe Sultani en a remis un lot au profit de deux plateformes associatives des jeunes. Il s'agit de la plateforme synergie des associations des jeunes contre la Covid-19 et le comité des associations des jeunes pour la riposte des urgences (CAJRU).



Pour cette circonstance, les deux associations ont été représentées respectivement par Zara Haroun Djibrine et Mariam Malloum Abdoulaye.



Remettant officiellement le don, le directeur commercial du Groupe Sultani, Danaye Florentin, a invité les bénéficiaires à distribuer les masques aux nécessiteux et à transmettre le message de la sensibilisation sur le respect des mesures barrières.



Pour sa part, Mlle Zara Haroun Djibrine a remercié le Groupe Sultani pour son appui. Elle a assuré de la disponibilité de leurs équipes respectives pour la distribution des masques le plus tôt possible.



Les deux plateformes ont souligné l'importance d'accélérer et d'unir leurs actions à travers un projet commun.