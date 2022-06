Tchad : le HCDH forme la société civile en droits de l’Homme

Dans le cadre du projet de renforcement des capacités des Forces de sécurité intérieure (FSI), le Haut-commissariat des Nations-Unies aux Droits de l’Homme, en partenariat avec la Commission Nationale de Droits de l’Homme (CNDH), a lancé ce 8 juin 2022, l’atelier de formation des leaders des organisations de la société civile de Ndjamena et ceux des provinces.



Cet atelier vise à outilleur les leaders des organisations de la société civile en « techniques de suivi, d’établissement des faits et de rapportage en matière des droits de l’homme, y compris les violences basées sur le genre ».



Dans son mot d’ouverture, Mme Albatoul Zakaria, commissaire de la CNDH, représentant le président, a indiqué que « travailler sur les droits de l’Homme, que ce soit sur le plan du suivi, de l’établissement des faits ou du rapportage, est devenu une spécialité professionnelle, dont l’exercice efficace requiert une préparation adéquate, une compétence technique particulière et d’importantes connaissances de base ».



Mme Albatoul explique que la surveillance des droits de l’Homme vise à réunir des données fiables sur la situation des droits de l’Homme dans un endroit (pays, province localité, …), sur une période de temps, par des méthodes facilement accessibles, en vue des lancer des actions de mobilisation contre les violations des droits humains.



Cela implique une démarche de documentation des violations et des pratiques en matière des droits de l’Homme, afin que l’information puisse être classée, vérifiée et utilisée le plus efficacement possible, envisage la commissaire.



Et Albatoul Zakaria de conclure que « la surveillance de la situation des droits de l’Homme, sur un incident précis ou sur des allégations de violations des droits humains, consiste à recueillir et à établir des faits susceptibles de confirmer ou d’infirmer l’existence de l’incident et son déroulement, et de vérifier lesdites allégations ».