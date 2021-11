Tchad : le HCNDH outille les forces de défense sur le respect des droits de l’Homme

En collaboration avec le ministère de la Justice, chargé des Droits humains, le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (HCNDH), par le biais de la CNDH et du ministère de la Sécurité Publique et de l’Immigration, organise un atelier de formation des officiers des forces de sécurité intérieure et de police judiciaire.



L’atelier a été lancé ce mercredi 17 novembre 2021, au Centre d’accueil et de formation de Mara. Il est placé sous le thème : « les droits de l’Homme et le maintien de l’ordre au Tchad ». Durant deux jours, cette formation vise à renforcer les capacités des forces de sécurité intérieures (FSI).



Dans son allocution, le représentant adjoint du Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme, Felix Ahouansou, précise que cette formation est la « toute première d’une série de formations prévues dans le cadre du projet de renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure, en vue d’un meilleur respect des droits de l’Homme par les forces, lors des opérations de maintien de l’ordre au Tchad ». Le Tchad étant membre des Nations-Unies et de l’Union Africaine, la présente formation entend appuyer les forces de sécurité, pour améliorer la qualité de la gestion des manifestations pacifiques sur le plan du respect des normes internationales relatives au droit à la liberté d’expression et de réunion pacifique aux Tchadiennes et Tchadiens, ajoute Felix Ahouansou.



L’appareil sécuritaire sera le rôle moteur des participants dans la conduite des opérations de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre. Felix Ahounsou exhorte les participants à s’engager à respecter les droits de l’Homme et à les faire respecter par leurs subordonnés.