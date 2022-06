TCHAD Tchad : le HCNDH renforce les acteurs judiciaires sur la protection des victimes et témoins

Par Anass Ali Moussa - 22 Juin 2022





Le Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l’Homme (HCNDH), en partenariat avec le ministère de la Justice, chargé des droits humains, a organisé un atelier d'échanges avec les acteurs judiciaires (magistrats, avocats et officiers de la police judiciaire).



La cérémonie d’ouverture a eu lieu ce 21 juin 2022 à Ndjamena, en présence du secrétaire général du ministère de la Justice, chargé des droits humains, Madjitangué Trahogra, représentant son ministre, Mme Moudalbaye Apolline, directrice générale de la planification, administration et communication du ministère de la Femme, du chef de délégation adjoint de l’Union européenne, Zissimoss Vergos et d’Hubert Mongadji du HCNDH.



Du 21 au 23 juin 2022, cet atelier financé par l’Union européenne, est axé sur le thème : « Protection des victimes et témoins des violations des droits de l’Homme, y compris les violences basées sur le genre au Tchad ».



Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Force de sécurité intérieure (FSI), cet atelier vise à contribuer aux meilleures protections des droits humains au Tchad. « Les droits de l’Homme ne prennent totalement leur sens que si les victimes et témoins des violations peuvent librement faire prévaloir leurs droits devant les instances dédiées à cet effet, et bénéficier en toute sécurité de la protection liée à de telles procédures », a estimé Hubert Mongadji. « C’est ainsi que le projet FSI a inscrit parmi ses piliers centraux, l’accès à la justice pour les victimes de violations de droits de l’homme y compris les VBG », ajoute-t-il.



Selon Hubert Mongadji, la mise en œuvre du projet en faveur des forces de sécurité intérieure (FSI), vise la meilleure intégration et le respect satisfaisant des droits de l’Homme par les forces de défense et de sécurité intérieure, lors de la conduite de leurs opérations de maintien de l’ordre.



Ouvrant les travaux, le secrétaire général du ministère en charge de droits humains, Madjitangué Trahogra, a notifié que le Tchad, depuis son accession à l’indépendance, a toujours inscrit les questions de la gouvernance, de l’État de droits et le respect des droits de l’Homme, au cœur de ses priorités. À cet effet, l’État tchadien a créé des institutions dédiées à la cause des droits de l’Homme d’une part, et d’autre part, a souscrit et adopté un arsenal juridique comprenant des instruments nationaux et internationaux relatifs aux droits de l’Homme.



Quant au représentant de l’Union européenne, Zissimos Vergos, elle a garanti que l’Union européenne soutiendra le Tchad dans la contribution à des meilleures protections des droits humains.



Parlant des VBG, Mme Apoline Moudalbaye, a précisé que les différentes formes de violences entraînent des effets néfastes sur les survivantes et les survivants, dont certains ne se sentent pas aisément visibles, car affectant essentiellement la psychologie de la victime. Le secrétaire général du ministre en charge des droits humains conclut que le gouvernement du Tchad ne ménage aucun effort pour faire de la protection des droits humains, une réalité quotidienne.





