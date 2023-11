Tchad : le HCR et la communauté d'Ourang s'unissent contre la violence de genre au Ouaddaï

Blaise Bokundi, chef du bureau HCR de Farchana, a mis en exergue la longue tradition d'accueil et d'hospitalité du Tchad envers les réfugiés soudanais, avec des actions de prévention et de prise en charge des survivants de VBG. Il a réitéré l'engagement du HCR à travailler en étroite collaboration avec les partenaires et les services de l'État pour renforcer la lutte contre les VBG.



La cérémonie s'est clôturée par une représentation théâtrale sur les VBG et une visite des stands par les officiels et les humanitaires, soulignant l'engagement commun pour éradiquer la violence à l'égard des femmes et des filles dans les camps de réfugiés.