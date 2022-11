Tchad : le HCR et la coopération suisse acheminent 300 tentes pour les sinistrés d'inondations

Le ministère du Genre et de la Solidarité nationale a réceptionné ce 5 novembre, à l'aéroport international Hassan Djamous, un don de 300 tentes du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et de la Coopération suisse au Tchad, au profit des sinistrés de Toukra.



Hans Rodolf Felber, directeur de coopération suppléant, souhaite que ce don soit bien géré et puisse soulager les personnes touchées par les inondations.



Le secrétaire général adjoint du ministère du Genre et de la Solidarité nationale, Chérif Allatchi Galma, assure que des instructions fermes seront données en ce sens. "Nous allons veiller avec la sécurité pour que ces tentes soient installées et que les sinistrés les plus pauvres puissent avoir un abri", a-t-il dit.



Le don est d'une valeur plus de 500 millions Fcfa.