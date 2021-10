Tchad : le HCR remet une ambulance médicalisée au ministère de la santé

"Cette ambulance médicalisée sera d'une grande utilité pour le système de santé de notre pays fragilisé par la pandémie", a déclaré Royoumta Madingue, directrice générale adjointe du ministère de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale.



Le véhicule a coûté 44.400 $, a détaillé Monteveechi Roberta, assistance d'opération de l'UNHCR au Tchad.



Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Ismail Barh Bachar, a rassuré que l'ambulance sera utilisée rationnellement au profit de la population.



Depuis le début de l'année, des médicaments et matériels ont été offerts au Tchad dans le cadre du projet, pour la prévention de la Covid-19.