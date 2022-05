Tchad : le Haut-Représentant de la Coalition pour le Sahel reçu à la présidence

Le président du Conseil Militaire de Transition, général Mahamat Idriss Deby Itno, par ailleurs président en exercice du G5 Sahel, a reçu le 3 mai 2022 en audience, le Haut-Représentant de la Coalition pour le Sahel, Dr Djimé Adoum, informe la présidence de République.



Le processus de définition de la feuille de route de la coalition, et son implication face aux défis actuels concernant le G5 Sahel, sont les principaux points abordés lors de l’entretien. Regroupement de 60 pays et organisations, la Coalition pour le Sahel veut se doter d’une feuille de route pour apporter une réponse collective et solidaire à la crise au Sahel.



L’évolution du processus est ainsi portée à l’attention du chef de l’Etat, général Mahamat Idriss Deby Itno, président en exercice du G5 Sahel par le Haut-Représentant de la Coalition pour le Sahel. Par cet exercice, la coalition veut répondre au mieux aux préoccupations de l’heure. Articulées autour de 4 piliers, les actions de la coalition visent à lutter contre les groupes armés terroristes, renforcer les capacités des forces armées des Etats de la région, soutenir le redéploiement de l’Etat et des administrations sur le territoire et apporter l’aide au développement.



Des actions qui passent par une feuille de route claire, mais aussi par une mobilisation effective des ressources. Un vrai défi pour Dr Djimé Adoum qui compte s’investir pleinement pour aller vers du concret.



Le Haut-Représentant de la Coalition pour le Sahel est également instruit par le chef de l’Etat, à l’effet de mobiliser les appuis des partenaires pour faire face aux moments difficiles que traversent les pays du G5 Sahel, avec un point d’orgue sur la redynamisation des dispositifs sécuritaire et de développement permettant de répondre de manière adéquate aux attentes des populations sahéliennes.