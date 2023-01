Tchad : le Kanem met en avant ses danses et produits locaux au Festival Dary

Le Festival Dary a permis à la province du Kanem de mettre en avant ses produits locaux, lors d'une présentation organisée le 6 janvier, au Palais des arts et des cultures de N’Djamena.



La province a notamment présenté ses produits alimentaires et d'ornement, tels que l'algue bleue (spruline), le natron, la poudre de moringa, le nagaya (une composante des mils penicillaires), les dattes, l'huile, le hiné, les cafés en graines de dattier.



Il y a également les colliers pour l'embellissement des femmes et les sacs en cuir, destinés à accompagner les jeunes filles lors de leur mariage, qui sont offerts par la mère de la mariée en tant que ration alimentaire pour 30 jours, selon Koulla Mouta, responsable de l'Union productrice des aliments locaux de la province du Kanem.



Les danses traditionnelles de la province du Kanem, telles que Kaadongaba, Dodi et Katawaga, ont également été mises en avant lors de la présentation. Ces danses expriment les sentiments de joie lors de différentes occasions festives.