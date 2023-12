Tchad : le Logone Oriental se prépare activement pour le référendum constitutionnel

Dans son discours d'ouverture, le chef de mission de la CONOREC, Ngarmbatina Lamane, a souligné l'importance du retrait de la carte d'électeur pour participer aux élections. Il a rappelé que le référendum constitutionnel reflète l'engagement des plus hautes autorités du pays, notamment le président de transition, le Général Mahamat Idriss Deby Itno. Il a également mentionné l'enthousiasme de la population lors de la révision du fichier électoral, démontrant ainsi la volonté du peuple en faveur du référendum constitutionnel.



Ngarmbatina Lamane a précisé qu'il y a 539.196 électeurs enregistrés dans la province du Logone Oriental, répartis dans 1524 bureaux de vote. Il a informé l'auditoire du recrutement de 7640 jeunes qui seront déployés dans les bureaux de vote de la province. Il a exhorté les électeurs du Logone Oriental à retirer leur carte d'électeur et à voter utilement le 17 décembre 2023, soulignant que l'expression du suffrage universel contribue à la vitalité de la jeune démocratie du pays.



Le gouverneur de la province du Logone Oriental, Toke Dadi, qui est également le président provincial de la CONOREC, a appelé à l'implication de tous pour le succès du scrutin. Il a insisté sur l'importance d'organiser de manière équitable et efficace la distribution des cartes d'électeur. Il a également demandé aux préfets et sous-préfets de veiller au bon déroulement du retrait des cartes d'électeur, soulignant que la réussite dépend d'un travail bien fait.



Toke Dadi a assuré au chef de mission que tout serait mis en œuvre pour garantir le succès de l'élection référendaire dans de bonnes conditions dans le Logone Oriental.