Tchad : le M12R qualifie l'adoption de la Loi constitutionnelle de "grand recul en arrière"

Le mouvement des 12 revendications (M12R) a estimé samedi que l'adoption par l'Assemblée nationale de la nouvelle Loi constitutionnelle constitue "un grand recul en arrière" et un chemin "vers le parti unique et la mise à l'écart des jeunes dans la gestion de la chose publique et l'accès aux instances décisionnelles".



"Les députés du MPS ont validé l'adoption de la Loi constitutionnelle portant réforme de la constitution de la 4e République. Nous appelons à l'annulation pure et simple de ce texte qui n'honore pas le Tchad et surtout constitue une violation des droits d'une tranche majeur de la population tchadienne", indique le porte parole du M12R, Natoi-allah Ringar.



Par ailleurs, le porte parole du M12R, Natoi-allah Ringar condamne les bavures policières sur les journalistes de la radio FM liberté du 27 novembre 2020. Il estime que ces actes ne doivent pas être impunis et exige du gouvernement l'arrestation et le renvoi devant la justice des auteurs de cet acte qualifié "d'ignoble".



Selon le M12R, seul le président Idriss Deby est responsable de la souffrance du peuple tchadien depuis 30 ans. "Il est à la tête d'un pays placé parmi les plus pauvres de la planète alors que nos sols, sous-sols, sont extrêmement riches", relève-t-il.



En outre, le M12R dénonce l'immixtion de la France dans les affaires tchadiennes. Le 14 juillet 2020, le M12R a déposé une plainte contre la France pour des crimes commis en période coloniale à Chokayne, Abéché et Bebalem.



Le mouvement annonce une grande déclaration à la nation le 12 décembre 2020.