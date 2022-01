Tchad : le MCG23, une nouvelle plateforme des jeunes aux grandes ambitions

Le coordinateur du MCG23, Oumary Déraou Mustapha, explique qu'il s'agit d'une plateforme des jeunes issus de divers milieux socioprofessionnels, soucieux de l’unité nationale, de la concorde et du développement socioéconomique du Tchad. Le numéro 23 représente les 23 provinces du Tchad.



"Nous sommes tous sans ignorer que notre pays vit un moment décisif de son histoire qu’est la transition. Cette période transitoire devrait être le tremplin d’un nouveau départ afin de jeter les bases d’un État solide, résolument tourné vers son avenir. Ainsi, la nécessité d’un dialogue franc entre tous les filles et fils du pays malgré leurs divergences doit s'imposer", a-t-il relevé.



De l'avis de Oumary Déraou Mustapha, le dialogue national inclusif prévu pour le mois de février est un rendez-vous historique pour les tchadiens, leur permettant de s’asseoir autour d’une table et de débattre des questions essentielles relatives à la vie de la nation (entre autres la définition de la forme de l’État, la mise en place des institutions, la réussite de la transition, la mise en place du processus électoral).



Le MCG 23, mu par cette volonté de contribuer à la réussite du dialogue national inclusif et l’amélioration des conditions de vie des tchadiens, entend initier :



• des conférences-débats ;

• des tables rondes;

• des sensibilisations avec en toile de fond le partage des valeurs républicaines comme le vivre-ensemble, la notion du patriotisme, la réconciliation nationale, etc ;

• l’intervention dans le domaine socioéconomique et l’assistance aux couches vulnérables ;

• La protection de l’enfance ;

• La scolarisation des jeunes ;

• Et la lutte contre les violences basées sur le genre.